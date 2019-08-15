Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 15 августа.

Он отметил, что сейчас процесс стопорит нежелание японцев признать итоги Второй мировой войны. Вместе с тем, дипломат не считает, что сложившаяся ситуация является тупиковой.

«Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент [Владимир Путин] по итогам своих переговоров с японским премьер-министром [Синдзо Абэ]. Поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях», — объяснил министр.

Также необходимо понимать уровень самостоятельности страны в вопросах внешней политики и безопасности, ведь она сильно зависит от США. К тому же, в противоречивых вопросах для ООН Япония всегда голосует с позиции Штатов, то есть против России.

«Не можем закрывать глаза на то, что Япония присоединилась, пусть и в усеченном варианте, к неправомерным, нелегитимным односторонним санкциям, которые были наложены Западом на Российскую Федерацию, прежде всего за то, что мы защитили наших соотечественников в Крыму», — заключил Лавров.

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.