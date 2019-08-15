Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

После аварийной посадки А-321 в Подмосковье за медпомощью обратились 55 человек

 Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе

Путин по телефону обсудил с эмиром Катара ситуацию в Персидском заливе
Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

Протокол о прекращении взаимного признании виз стран СНГ направили лидеру Армении

 Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Атамбаев стал фигурантом еще двух дел

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили экипаж иранского танкера Grace 1

 САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе

САА атаковали линии снабжения боевиков в сирийском Идлибе
12:27   15 Августа 2019
Россия

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» 15 августа.

Он отметил, что сейчас процесс стопорит нежелание японцев признать итоги Второй мировой войны. Вместе с тем, дипломат не считает, что сложившаяся ситуация является тупиковой.

«Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент [Владимир Путин] по итогам своих переговоров с японским премьер-министром [Синдзо Абэ]. Поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях», — объяснил министр.

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Также необходимо понимать уровень самостоятельности страны в вопросах внешней политики и безопасности, ведь она сильно зависит от США. К тому же, в противоречивых вопросах для ООН Япония всегда голосует с позиции Штатов, то есть против России.

«Не можем закрывать глаза на то, что Япония присоединилась, пусть и в усеченном варианте, к неправомерным, нелегитимным односторонним санкциям, которые были наложены Западом на Российскую Федерацию, прежде всего за то, что мы защитили наших соотечественников в Крыму», — заключил Лавров.

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

В ноябре прошлого года в Сингапуре главы России и Японии возобновили переговоры о мирном договоре, за основу которых приняли Совместную декларацию от 19 октября 1956 года.

Документ говорит о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических связей. СССР тогда согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды при условии их перехода в японскую собственность после подписания договора о мире. Декларацию ратифицировали в обоих странах 8 декабря 1956 года.

После того, как в 1960 году Токио заключил с Вашингтоном договор о безопасности Москва аннулировала обязательства по соглашению. В записке от 27 января 1960 года указано, что Курилы перейдут Японии только после вывода иностранных войск с ее территории.

Лавров уверен, что ситуация с мирным договором между Японией и РФ не зашла в тупик

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#мид #япония #лавров #территория смыслов #курилы #мирный договор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...