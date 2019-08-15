Аварийный Airbus исчез с радаров через минуту после взлета из «Жуковского»

Самолет Airbus A321, жестко севший в подмосковном Жуковском, провел в воздухе всего минуту и пропал с радаров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в четверг, 15 августа.

«Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара», —заявил источник.

Отмечается, что экипаж связался с диспетчерами позже и сообщил об аварийной посадке в поле в двух километрах от торца полосы.

Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы произошло столкновение со стаей чаек, часть которых попала в двигатель, что привело к перебоям в работе. На борту находились 234 человека, в том числе экипаж и шесть детей.