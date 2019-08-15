Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в калифорнийской тюрьме

Более 50 заключенных пострадали в массовой драке в одной из тюрем США. Инцидент произошел в учреждении Соледад на севере Калифорнии. Об этом информирует телеканал ABC News в четверг, 15 августа.

Восемь человек пришлось госпитализировать из-за травм, еще 50 человек получили незначительные повреждения. В беспорядках участвовали минимум 200 заключенных. Тюремная охрана применила химикаты, чтобы разогнать толпу.

Уточняется, что сотрудники тюрьмы не пострадали.