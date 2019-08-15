Глава Забайкалья запретил чиновникам судится с погорельцами

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов запретил местным чиновникам судиться с пострадавшими от апрельских степных пожаров жителями региона. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости 15 августа.

Краевой глава поделился, что восстановление после огня дается с трудом. Однако власти намерены все работы завершить в срок. К тому же, решен вопрос по выплате компенсаций пострадавшим.

«По признанию людей пострадавших у нас, я считаю, все прошло с нормальным человеческим отношением — мы постарались всем во всем по максимуму помочь. Наверное, есть кто-то, кто считает, что его права не защищены или как-то ущемлены», — добавил собеседник.

Вместе с тем, он рассказал о погорельцах, которые отказываются от поддержки властей:

«У нас таких случаев с десяток, наверное, наберется».

Напомним, что степные пожары на территории Забайкалья начались 19 апреля, их распространению поспособствовал штормовой ветер. В итоге, в огне оказался юг и юго-восток региона, в частности 17 населенных пунктов. В ряде районов было уничтожено почти 160 жилых домов. Российский президент Владимир Путин поручил завершить все восстановительные работы к 15 октября.