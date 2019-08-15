Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

 Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

 Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией
9:20   15 Августа 2019
Россия

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних девушек родили по пятому ребенку в 2018 году в России.  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата в четверг, 14 августа. 

Отмечается, что в минувшем году самыми молодыми мамами стали четыре 12-летние девочки. 13-летние жительницы России родили в 2018 году 34 ребенка, 14-летние — 190. Россиянки в 15-летнем возрасте родили 919 малышей. Мамы в возрасте 16 лет произвели на свет 2 925 малышей.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с агентством отметил, что в некоторых регионах России рождение детей в столь юном возрасте считается нормальным. По мнению эксперта, все зависит о того, «в какой среде» живет девочка, как относятся его родные.

Вишневский уверен, что запретить делать оборот нельзя, поскольку это вопрос, который должны решить семья и сама девушка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #ребенок #демография

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...