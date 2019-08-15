Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних девушек родили по пятому ребенку в 2018 году в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата в четверг, 14 августа.

Отмечается, что в минувшем году самыми молодыми мамами стали четыре 12-летние девочки. 13-летние жительницы России родили в 2018 году 34 ребенка, 14-летние — 190. Россиянки в 15-летнем возрасте родили 919 малышей. Мамы в возрасте 16 лет произвели на свет 2 925 малышей.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с агентством отметил, что в некоторых регионах России рождение детей в столь юном возрасте считается нормальным. По мнению эксперта, все зависит о того, «в какой среде» живет девочка, как относятся его родные.

Вишневский уверен, что запретить делать оборот нельзя, поскольку это вопрос, который должны решить семья и сама девушка.