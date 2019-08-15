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9:11   15 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Военные Украины в ночь на четверг, 15 августа, обстреляли окраины города Горловка на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, сообщил ио главы городской администрации Иван Приходько.

В частности, обстрел затронул поселок Зайцево. Снаряд попал в дом по улице Полетаева.

«Прямое попадание. Дом сгорел. Пострадавших нет», — уточнил Приходько.

Стоит отметить, что новый режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу с наступлением 21 июля. Однако его нарушили в эти же сутки.

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

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Автор: Анна Манц
#донбасс #украина #днр #гражданская война

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