Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о создании новой должности в военной сфере — начальник штаба обороны. Об этом он рассказал на выступлении по случаю празднования Дня независимости республики, которое состоялось в Нью-Дели 15 августа.

Он отметил, что человек, который займет этот пост, укрепит координацию действий всех видов Вооруженных сил Индии.

«Наши Вооруженные силы — наша гордость», — добавил чиновник.

Стоит отметить, что необходимость такой должности назревала давно. Подобное предложение вносили в 1999 году, когда Индия и Пакистан вновь оказались на грани войны из-за района Кашмир. Инициатором выступил правительственный комитет по обороне.

В 1947 году, когда Индия перестала быть колонией Великобритании, в ней создали три вида ВС: сухопутные, воздушные и морские войска. У каждой армии свой начальник, а Объединенный штаб обороны, который работал по настоящее время, был ограничен в функциях.