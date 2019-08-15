Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском
Суммарно при жесткой посадке самолета A321 в Жуковском Московской области пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном МЧС 15 августа. Отмечается, что у них наблюдаются в основном ушибы и ссадины.
В Росавиации рассказали, что аварийная посадка была совершена с убранным шасси и выключенными двигателями. Экипаж лайнера слаженно провел эвакуацию пассажиров. Вместе с тем, стала известна причина инцидента — столкновение со стаей чаек.
«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — рассказали в службе.
Сейчас на месте происшествия находятся вертолеты и машины скорой помощи. Пассажиров доставят в аэропорт на автобусах, пострадавших готовы принять городские больницы. Отмечается, что воспламенения не произошло.
В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сотрудники проводят необходимые мероприятия.
Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы произошло столкновение со стаей чаек, часть которых попала в двигатель, что привело к перебоям в работе. На борту находились 234 человека, в том числе экипаж и шесть детей.
А321 после посадки в открытом поле – один из двигателей практически сорван, все пассажиры спасены. Лайнер садился без шасси, несколько пассажиров получили лёгкие травмы, ими уже занимаются врачи. pic.twitter.com/5Ll1LmXOgT— Olga (@obulg2014) August 15, 2019