Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском

Суммарно при жесткой посадке самолета A321 в Жуковском Московской области пострадали десять человек, в том числе трое детей, сообщили в региональном МЧС 15 августа. Отмечается, что у них наблюдаются в основном ушибы и ссадины.

В Росавиации рассказали, что аварийная посадка была совершена с убранным шасси и выключенными двигателями. Экипаж лайнера слаженно провел эвакуацию пассажиров. Вместе с тем, стала известна причина инцидента — столкновение со стаей чаек.

«Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП», — рассказали в службе.

Сейчас на месте происшествия находятся вертолеты и машины скорой помощи. Пассажиров доставят в аэропорт на автобусах, пострадавших готовы принять городские больницы. Отмечается, что воспламенения не произошло.

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сотрудники проводят необходимые мероприятия.

Самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс Москва — Симферополь. После отрыва от взлетно-посадочной толпы произошло столкновение со стаей чаек, часть которых попала в двигатель, что привело к перебоям в работе. На борту находились 234 человека, в том числе экипаж и шесть детей.