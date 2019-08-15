Барнаульский глава покинул пост

Мэр Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку, сообщили в городской мэрии в комментарии РИА Новости в четверг, 15 августа.

«Глава Барнаула Сергей Дугин во вторник написал заявление об уходе по собственному желанию», — уточнил собеседник.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал заявление об увольнении. Вячеслав Франк — заместитель главы — стал временно исполняющим обязанности барнаульского мэра.

Дугин отметил, что решение об уходе «не вчера родилось». Данный вопрос неоднократно обсуждали с краевым главой. Сейчас необходимо завершить подготовку к отопительному сезону, реализовать национальные и федеральные проекты, городские программы и принять ряд учебных заведений.

«Нет сомнений, что задачи, поставленные губернатором, будут выполнены», — отметил теперь уже бывший мэр.

Дугин занимал пост с декабря 2015 года, до этого он руководил главным управлением Алтая по труду и социальной защите.