Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

 Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском

Семь взрослых и три ребенка незначительно пострадали при жесткой посадке A321 в Жуковском
Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

Украинские силовики сожгли дом в ДНР при обстреле

 Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона
Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

Должность начальника штаба обороны появилась в Индии

 Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией
7:56   15 Августа 2019
Россия

Два человека пострадали при жесткой посадке А-321 в Жуковском

Два человека пострадали при жесткой посадке А-321 в Жуковском

Два человека получили легкие травмы в результате жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, с ушибами к врачам обратились два человека.

Ранее МЧС сообщало, что самолет A-321 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский из-за возгорания двигателя. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подтвердила, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно приземлился из-за многочисленного попадания птиц в двигатели. На борту воздушного судна было 234 человека.

На место происшествия выехали следователи. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что на борту были шесть детей.

В свою очередь ФАН сообщает, что пилоты посадили самолет на брюхо недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Возникший пожар сразу же был потушен спасателями.

Агентство опубликовало эксклюзивные фото с места жесткой посадки Airbus A-321.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#экстренная посадка #жуковский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...