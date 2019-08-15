Два человека пострадали при жесткой посадке А-321 в Жуковском

Два человека получили легкие травмы в результате жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, с ушибами к врачам обратились два человека.

Ранее МЧС сообщало, что самолет A-321 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский из-за возгорания двигателя. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подтвердила, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно приземлился из-за многочисленного попадания птиц в двигатели. На борту воздушного судна было 234 человека.

На место происшествия выехали следователи. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила, что на борту были шесть детей.

В свою очередь ФАН сообщает, что пилоты посадили самолет на брюхо недалеко от населенного пункта Рыбаки, который расположен в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Возникший пожар сразу же был потушен спасателями.

Агентство опубликовало эксклюзивные фото с места жесткой посадки Airbus A-321.