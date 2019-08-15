Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

Подозреваемый в стрельбе в американском городе Филадельфия задержан.

Представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп в Twitter сообщил, что подозреваемый находится под стражей. Сейчас спецназ проводит расчистку дома, заявил он.

Инцидент со стрельбой случился на севере города. На место прибыли сотрудники полиции и спецназ. Один из подозреваемых был почти сразу задержан. Полицейские проводили операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе перестрелки пострадали шестеро полицейских.

Ранее комиссар полиции города Ричард Росс сообщил, что незадолго до задержания с подозреваемым удалось кратко поговорить. По его словам, на другой линии был адвокат мужчины, который пытался убедить его, что полиция не хочет причинить ему вреда. После этого спецназ вывел из дома двух полицейских, заблокированных там ранее.