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7:19   15 Августа 2019
Россия

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский

Самолет A-321 совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Авиалайнер экстренно сел в Раменском районе Московской области. По предварительным данным, при взлете у воздушного судна загорелся двигатель.

Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров вывели, ведется тушение самолета.

В свою очередь ФАН со ссылкой на источник сообщает, что воздушное судно направлялось из Москвы в Симферополь. Самолет принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». A-321 с 220 пассажирами на борту приземлился в поле у деревни Рыбаки.

По предварительным данным, возгорание началось из-за попадания птицы в двигатель.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным РИА «Новости», на борту находились 234 человека.

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Автор: Олег Королев
#экстренная посадка #жуковский

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