Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат ГД от ЛДПР Владимир Жириновский.

В своем Telegram-канале Жириновский прокомментировал решение Зеленского упростить получение украинского паспорта для граждан РФ. По его словам, данная попытка является ничем иным, как повторять решения Путина. Так, российский лидер ввел для жителей Донбасса упрощение получения гражданства РФ, а Зеленский повторил это.

По мнению депутата, из России на Украину захотят уехать лишь единицы, тогда как с Украины в РФ едут десятки тысяч людей на заработки. Жириновский напомнил, что на Украине ниже уровень жизни, а также там запрещают русский язык, который объединяет всех жителей бывшего СССР.

Во вторник на сайте украинского президента появился указ, в котором говорится о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства. В частности, речь идет о лицах, которые подверглись «преследованию по политическим убеждениям».