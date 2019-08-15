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 Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным

Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным
Два человека пострадали при жесткой посадке А-321 в Жуковском

Два человека пострадали при жесткой посадке А-321 в Жуковском

 Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковский
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

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 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

Подозреваемый в стрельбе в Филадельфии задержан полицией

 Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным

Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным
7:08   15 Августа 2019
Весь мир

Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным

Жириновский заявил о попытке Зеленского повторить за Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский пытается повторять за российским лидером Владимиром Путиным, заявил депутат ГД от ЛДПР Владимир Жириновский.

В своем Telegram-канале Жириновский прокомментировал решение Зеленского упростить получение украинского паспорта для граждан РФ. По его словам, данная попытка является ничем иным, как повторять решения Путина. Так, российский лидер ввел для жителей Донбасса упрощение получения гражданства РФ, а Зеленский повторил это.

По мнению депутата, из России на Украину захотят уехать лишь единицы, тогда как с Украины в РФ едут десятки тысяч людей на заработки. Жириновский напомнил, что на Украине ниже уровень жизни, а также там запрещают русский язык, который объединяет всех жителей бывшего СССР.

Во вторник на сайте украинского президента появился указ, в котором говорится о подготовке законопроекта об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства. В частности, речь идет о лицах, которые подверглись «преследованию по политическим убеждениям».

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Автор: Олег Королев
#путин #гражданство украины #зеленский

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