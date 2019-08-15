Японские власти эвакуируют 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна

Японские власти призвали к эвакуации 580 тысяч человек на западе страны из-за тайфуна «Кроса», сообщает агентство Киодо.

Отмечается, что на пришедший с юго-запада на побережье страны тайфун угрожает затоплением и оползнями 280 тысячам жилищ на островах Сикоку и Кюсю. Метеослужба страны увеличила уровень угрозы до предпоследнего.

Телеканал NHK сообщает, что в четверг отменены около семисот авиарейсов в западную Японии. На ряде маршрутов приостановлено движение поездов.

Тайфун «Кроса» принес в Японию проливные дожди, высокие морские волны, а также сильный ветер с порывами до 45 метров в секунду. Метеорологи прогнозируют в ряде регионов выпадение до 1000 миллиметров осадков.

«Кроса» движется к Японскому морю. Ожидается, он повернет к Хоккайдо, где его сила ослабнет. В Хабаровском крае в связи с проходом по территории региона тайфуна «Лекима» и подходом тайфуна «Крос» ожидается новое повышение воды в местных реках.