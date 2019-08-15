Более десяти тысяч гектаров лесных пожаров потушены в России за сутки

Около полусотни пожаров ликвидированы в России за минувшие сутки, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Федеральное ведомство сообщает, что на полночь четверга на территории страны действовало 157 лесных пожаров, общая площадь которых составляла 258 432 гектара. Сутки назад сообщалось об активном тушении 173 лесных пожаров площадью 256 836 гектаров.

Таким образом, за прошедший день было ликвидировано 46 лесных пожаров общей площадью 10 538 гектаров.

Наибольшее число пожаров фиксируется в Иркутской области (115 633 гектара) и Красноярском крае (132 199 гектаров).

В Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Бурятии продолжает действовать режим ЧС.

Ранее Рослесхоз сообщал, что число населенных пунктов, страдающих от дыма горящих лесов, сократилось до 11 за пять дней. Тушением лесных пожаров занимаются более 3,5 тысячи человек, 25 воздушных судов, 389 единиц спецтехники.