СМИ КНДР сообщили об обмене поздравлениями Ким Чен Ына и Путина

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обменялся с российским президентом Владимиром Путиным поздравлениями по случаю 4-й годовщины освобождения Кореи советскими войсками. Послания глав государств были опубликованы в главной северокорейской газете «Нодон синмун».

Согласно тексту послания, Путин выразил уверенность в том, что выполнение достигнутых в апреле договоренностей послужит укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях, а также поспособствуют обеспечению мира на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын в свою очередь подчеркнул, что отношения КНДР и РФ будут благоприятно развиваться в соответствии со стремлениями обоих народов на основе договоренностей, достигнутых на владивостокском саммите.

Корея была освобождена 15 августа 1945 года от японской оккупации советской армией. С того момента республика отмечает данный день как государственный праздник.