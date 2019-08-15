Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, заявил глава Минприроды РФ

Россия может ввести полный запрет экспорта в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в России. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «Ведомостям».

По его словам, ведомство вместе с китайскими коллегами ведет серьезную работу. Кобылкин заявил, что лично попросил правоохранительные ведомства подключится к решению проблемы «черных лесорубов».

Кобылкин заявил, что Китай должен четко понимать, что если Пекин не подключатся к решению данной проблемы, то у России не останется другого варианта, как полностью запретить экспорт леса. По его словам, если китайская сторона сделает конкретные шаги, то эта проблема будет побеждена.

Также министр заявил, что предлагает КНР совместно с РФ вдоль границы построить селекционно-семеноводческие комплексы, где высаживать лесопосадочный материал.

Глава ведомства также рассказал мерах, какие Минприроды РФ применяет для сокращения масштабов и числа природных пожаров в РФ. Кобылкин отметил, что идет подготовка программы, которая будет обсуждаться с председателем правительства. Он заявил о необходимости значительно увеличить число метеостанций, подключить малую авиацию, а также задействовать квадрокоптеры.