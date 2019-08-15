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Источник сообщил дату закрытых консультаций СБ ООН по Кашмиру и Джамму

Источник сообщил дату закрытых консультаций СБ ООН по Кашмиру и Джамму

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4:38   15 Августа 2019
Весь мир

Источник сообщил дату закрытых консультаций СБ ООН по Кашмиру и Джамму

Источник сообщил дату закрытых консультаций СБ ООН по Кашмиру и Джамму

Закрытое заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Кашмира и Дамму назначено на пятницу, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в СБ.

Собеседник агентства сообщил, что закрытые консультации по ситуации в данных регионах назначены на утро пятницы.

Ранее председатель СБ, постпред Польши при ООН Иоанна Вронецка позже заявила журналистам, что заседание может пройти в пятницу.

В минувшую среду Китай запросил проведение закрытого заседания Совбеза ООН по итуации вокруг Джамму и Кашмира. В свою очередь в постпредстве Пакистана заявили, что надеются на скорый созыв СБ по данному вопросу.

Пятого августа президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий прописанный в конституции особый статус Кашмира и Джамму. В соответствии с этим законом, на его месте будут созданы две союзные территории, обладающие меньшим правом, чем штат. Инициатива была одобрена парламентом.

Пакистан, выступающий в поддержку мусульманского меньшинства Индии, решительно выступил против данного шага. Исламабад объявил о понижении уровня дипотношений , а также пересмотре ряда договоренностей.

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Автор: Олег Королев
#сб оон #кашмир

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