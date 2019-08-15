Стрелок из Филадельфии может удерживать заложников, сообщили в полиции

Забаррикадировавшийся в доме на севере Филадельфии стрелок может держать заложников, сообщил комиссар полиции Ричард Росс.

Он заявил, что полиция обеспокоена наличием заложников в здании.

Комиссар отметил, что он и сотрудники полиции так и не смогли пообщаться с подозреваемым. По его словам, злоумышленник пару раз поднял трубку, но не ответил. Офицеры также пытались связаться с ним по громкоговорителю, но установить контакт так и не удалось.

Росс сообщил, что наряд полиции прибыл на место с ордером и уже вошел в дом, когда внутри по ним была открыта беспорядочная стрельба. Полицейским пришлось покинуть здание через двери и окна.

Ранее сообщалось, на севере города в ходе операции по задержанию наркоторговцев произошла стрельба. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании.

Ранее сообщалось, что шестеро сотрудников полиции получили ранения в перестрелке. Их жизни ничего не угрожает. Двое стражей порядка пострадали в ДТП в момент, когда ехали на место инцидента.