Мадуро сообщил о плане покушения на него с помощью наемников

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе готовил покушение с помощью наемников на венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом заявил глава Венесуэлы.

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес тогда сообщал, что в ходе парада к трибуне, где выступал президент, злоумышленники направили беспилотники со взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.

Глава МИД Венесуэлы назвал соучастниками покушения бывшего генпрокурора страны Ортегу Диас, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, экс-президента Альваро Урибе и лидера венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса.

Мадуро в ходе прямого эфира заявил, что узнал о плане Альваро Урибе с участием колумбийского посла в США Франциско Санто направить в Венесуэлу 32 наемников, чтобы те приехали и попытались его убить.