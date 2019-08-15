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Трамп потребовал от Пекина гуманности к Гонконгу

Трамп потребовал от Пекина гуманности к Гонконгу

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2:59   15 Августа 2019
Весь мир

Трамп потребовал от Пекина гуманности к Гонконгу

Трамп потребовал от Пекина гуманности к Гонконгу

Китай должен проявить гуманность к Гонконгу до достижения договоренностей с США по торговле, заявил американский президент Дональд Трамп.

На своей странице в Twitter он написал, что миллионы рабочих мест якобы сокращаются в КНР в пользу стран, в отношении которых не действуют пошлины.

По его словам, в связи с уходом «тысяч компаний» из Китая Пекин хочет договориться с Вашингтоном. Трамп заявил, что перед этим Пекину следует «по-человечески» работать с Гонконгом.

Ранее Трамп заявил, что разведка США сообщила ему, что власти КНР перемещают войска к границе с Гонконгом.

Китай обвиняет США во вмешательство внутренние дела. МИД КНР в ответ на твиты Трампа заявил РИА «Новости», что китайская сторона настоятельно призывает США не вмешиваться в дела Гонконга. В свою очередь в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили РИА «Новости», что категорически отвергают «ложные обвинения».

Накануне антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как он перестал работать из-за протестов.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #протесты #гонконг

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