Портрет Билла Клинтона в платье обнаружили в особняке Эйнштейна, сообщают СМИ

Портрет экс-президента США Билла Клинтона, изображенного в синем платье и красных женских туфлях, висел в особняке обвиняемого в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник.

В начале августа американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа, где находится по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он обвинялся в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков девушек.

На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете Белого дома. На нем надеты красные туфли на каблуке и синее платье, похожее на платье его любовницы Моники Левински, а также на то, что было надето на Хиллари Клинтон в ходе церемонии вручения награды Кеннеди-центра. На картине экс-президент, развалившись в кресле, вальяжно улыбается и указывает пальцем на зрителя.

Картина была написана художницей Петриной Райан-Клейд. Неизвестно, была ли она куплена, или на стене в манхэттенском особняке висела копия.

Побывавшая в здании женщина рассказала Daily Mail, что картина ее шокировала. Она отметила «провокационность и сексуальность» произведения.