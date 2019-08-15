Глава Чечни рассказал о своих врагах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью члену Российского конгресса народов Кавказа Руслану Курбанову рассказал, кого он считает своими недругами. Ролик был опубликован в Instagram Курбанова.

Кадыров заявил, что недавние его жесткие обвинения были поняты неверно. Он отметил, что его заявления не были адресованы всем дагестанцам.

Глава Чечни заявил, что речь шла о «кнопочных героях», которые нецензурно оскорбляли его, его отца и чеченцев. Кадыров заявил, что считает таких людей «шайтанами, не мусльманами, не последователями и не потомками имама Шамиля», поскольку те ведут распутный образ жизни - в частности, выставляют свои фото с полуголыми женщинами.

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» заявил, что деятельность имама Шамиля в в XIX веке привела к сокращению численности чеченского народа. Заявление главы Чечни вызвало общественный резонанс в соседнем Дагестане.