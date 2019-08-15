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2:13   15 Августа 2019
Весь мир

Власти Йемена потребовали от СМИ не сотрудничать с сепаратистами

Власти Йемена потребовали от СМИ не сотрудничать с сепаратистами

Йеменский министр информации Муаммар аль-Эрьяни потребовал от СМИ города Аден на юго-востоке страны воздержаться от сотрудничества с сепаратистами.

В Адене, куда из захваченной хуситами столицы перебралось йеменское правительство, неделю назад начались столкновения проправительственных сил и сепаратистов, поддерживающих Переходный совет Южного Йемена. Подчиняющиеся советы силы «Пояса безопасности» в субботу захватили военные базы, госучреждения и президентский дворец. В ходе боев погибли четыре десятка человек, еще 260 пострадали. После этого Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта на срочную встречу в Джидде.

На своей странице в Twitter министр информации Муаммар аль-Эрьяни сообщил, что правительство просит руководство СМИ в ременной столице Адене воздержаться от сотрудничества или подчинения какой-либо из сторон за рамками распоряжений, изданных его ведомством.

Министр информации заявил, что печать, публикация или использование официальных агентств в интересах какой-либо из сторон запрещается. По его словам, в случае несоблюдения обязательств на издания будет возложена юридическая ответственность.

Также аль-Эрьяни заявил, что Переходный совет Южного Йемена не следует призывам Саудовской Аравии об отходе со всех занятых позиций и продолжает контролировать государственные институты, включая официальные СМИ.

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Автор: Олег Королев
#аден #йемен

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