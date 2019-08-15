Шесть полицейских пострадали в ходе перестрелки в Филадельфии

Шесть офицеров полиции ранены в перестрелке с преступником на севере Филадельфии, сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По уточненным данным, полиция проводит в здании операцию по задержанию наркоторговцев.

По информации Fox News, сейчас преступник находится на первом этаже жилого дома.

Отмечается, что подозреваемый все еще ведет стрельбу. В ходе операции пострадали шестеро полицейских, все они находятся в больнице.

Жизни сотрудников полиции ничего не угрожает, несмотря на то, что один из офицеров получил ранение головы. Также сообщается, что двое полицейских пострадали в дорожной аварии в момент, когда ехали на место ЧП.