Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

 Директор ФБК Жданов сбежал из РФ за новыми методичками от западных кураторов

Директор ФБК Жданов сбежал из РФ за новыми методичками от западных кураторов
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Шесть полицейских пострадали в ходе перестрелки в Филадельфии

Шесть полицейских пострадали в ходе перестрелки в Филадельфии

 МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге
Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

 Директор ФБК Жданов сбежал из РФ за новыми методичками от западных кураторов

Директор ФБК Жданов сбежал из РФ за новыми методичками от западных кураторов
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Шесть полицейских пострадали в ходе перестрелки в Филадельфии

Шесть полицейских пострадали в ходе перестрелки в Филадельфии

 МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге
1:23   15 Августа 2019
Россия

Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрия Грымчака при получении взятки на сумму почти в полмиллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, детективы ведомства совместно с представителями Управления специальных расследований ГП и СБУ разоблачили и задержали министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника по подозрению в совершении преступления по статье «мошенничество».

По информации НАБУ, задержанные вымогали у представителя юрлица 1,1 миллиона долларов за оказание влияния на принятие решений «лицами, уполномоченными на выполнение функций государства». Они были задержаны при получении средств в размере 480 тысяч долларов.

В свою очередь министерство «временно оккупированных» территорий сообщило, что задержание главы ведомства не связано с его деятельностью на должности заместителя министра. На должность замминистра временно «оккупированных территорий» он был назначен в марте 2017 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак вместе с помощниками требовали деньги за влияние на решения чиновников министерства культуры и судов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #грымчак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...