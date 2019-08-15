Украинского замминистра по вопросам «оккупированных территорий» задержали за взятку

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных» территорий Юрия Грымчака при получении взятки на сумму почти в полмиллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, детективы ведомства совместно с представителями Управления специальных расследований ГП и СБУ разоблачили и задержали министра по вопросам временно оккупированных территорий и его помощника по подозрению в совершении преступления по статье «мошенничество».

По информации НАБУ, задержанные вымогали у представителя юрлица 1,1 миллиона долларов за оказание влияния на принятие решений «лицами, уполномоченными на выполнение функций государства». Они были задержаны при получении средств в размере 480 тысяч долларов.

В свою очередь министерство «временно оккупированных» территорий сообщило, что задержание главы ведомства не связано с его деятельностью на должности заместителя министра. На должность замминистра временно «оккупированных территорий» он был назначен в марте 2017 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак вместе с помощниками требовали деньги за влияние на решения чиновников министерства культуры и судов.