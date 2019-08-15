Директор ФБК Жданов сбежал из РФ за новыми методичками от западных кураторов

Директор ФБК Иван Жданов сообщил в соцсетях о побеге из России, сообщает агентство «Ньюинформ».

В среду стало известно, что из страны сбежал один из ключевых организаторов несанкционированных в акций в столице директор ФБК Иван Жданов. Суд Зеленограда еще 29 июля подельнику Алексея Навального 15 суток административного ареста за организацию массовых беспорядков 27 июля. Также 11 августа суд вынес решение по еще одному аналогичному нарушению, «выписав» десять суток административного ареста.

Жданов был отпущен на несколько часов и «оппозиционер» не придумал ничего лучше, как сбежать из страны. Об этом он похвастался в соцсетях, заявив также о прекращении голодовки. По его словам, он сбежал для того, чтобы переждать десять суток. Однако, законодательство РФ не предусматривает отбывания наказания на свободе - Жданов, будучи юристом, должен понимать очевидность его лжи о мотивах.

«Ньюинформ» отмечает, что Жданов, будучи руководителем ФБК и одним из главных организаторов беспорядков, поехал получать инструкции от кураторов. На эту версию также указывает тот факт, что «оппозиционер» не стал указывать, куда конкретно сбежал. Поскольку депортация Жданову не грозит, единственной причиной скрывать свое местонахождение является желание не компрометировать покровителей.

Жданов пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах депутатов МГД. Однако, специалисты обнаружили в его подписных листах большое число фейковых данных, из-за чего отказали в регистрации. На обмане попались и другие подчиненные Навального: Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие. «Оппозиционеры» обвиняются в подделке бюллетеней, в которых они использовали данные умерших и несуществующих людей. Соболь также организовала на съемной квартире в Москве «фабрику» по подделке автографов.

Также известно, что уголовное дело об отмывании денежных средств в ФБК, руководителем которого является блогер Навальный, передано для дальнейшего расследования в Центральный аппарат СКР. Сотрудники фонда могут быть причастны к отмыванию денежных средств в размере миллиарда рублей. Согласно материалам дела, с января 2016 по декабрь 2018 они получали от третьих лиц крупную сумму денег, полученную преступным путем.