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0:48   15 Августа 2019
Россия

Серуканов считает завершение «голодовки» Соболь отступлением ФБК

Серуканов считает завершение «голодовки» Соболь отступлением ФБК

Экс-сотрудник штаба блогера Алексея Навального Виталий Серуканов прокомментировал решение юристки ФБК Любови Соболь прекратить так называемую голодовку. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

О сомнениях в подлинности «голодовки» Соболь писалось неоднократно. Ее также ловили в кафе с порцией супа, а также ловили на доставке еды.

Ряд аналитиков считают, что Соболь была вынуждена прекратить шоу с голодовкой после того, как ей пришлось вызвать «скорую». Предполагается, что она могла испугаться разоблачения, поскольку на вызов приехал реальный врач.

Сама голодовка использовалась как метод давления на избирательную систему Москвы и главу ЦИК Эллу Памфилову. Поскольку «оппозиции» не удалось провести избирательную кампанию и без нарушений зарегистрировать на выборах, кандидаты пошли на прямой шантаж.

Серуканов отметил, что бессмысленный и несуразный по форме и содержанию кейс «голодовка Соболь» закончился весьма логично - ничем. Он отметил, что за день закончились сразу две «голодовки» - это связано с тем, что ФБК заявил об отступлении до середины сентября.

Говоря о второй «голодовке», Серуканов имел ввиду директора ФБК Ивана Жданова, который ранее тоже заявлял о намерении «голодать». По мнению экс-сотрудника ФБК, протест был слит исключительно соратниками Навального, которым просто перекрыли финансирование.

«Оппозиция» провела несколько митингов, в том числе незаконных, 27 июля и 3 августа. Поводом для них стал отказал сторонникам Навального в регистрации на выборах в МГД из-за большого числа фейковых автографов в подписных листах. Так, у самой Любови Соболь было выявлено 15 процентов поддельных подписей. Также у нее в листах были выявлены «мертвые души», а в одной из столичных квартир Соболь организовала «фабрику» по «клепанию» росписей.

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Автор: Олег Королев
#голодовка #мосгордума #соболь #серуканов

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