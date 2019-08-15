Соболь остановила «голодовку» после череды сомнений в СМИ

Незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Любовь Собопь прекратила свою «голодовку». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее журналисты и общественные деятели, в числе которых были Леся Рябцева и Антон Красовский, выразили сомнение в подлинности заявленной ей акции.

В понедельник юристка ФБК заявила, что вызвала «скорую». Эксперты считают, что это стало одной из причин, из-за которых ей пришлось отказываться от мнимой голодовки - ведь настоящий врач без проблем мог бы разоблачить ее.

Сомнения о голодовке у общественности появились из-за того, что Соболь хватает сил вести многочасовые эфиры на YouTube, а также устраивать истерики на заседании Московского избирательного комитета. Пользователи соцсетей заподозрили Соболь в тайном поедании борщей и шоколадных батончиков. Экс-юрист команды Навального Виталий Серуканов назвал ее «голодовку» политической профанацией.

Общественность считает, что история с «голодовкой» Соболь нужна лишь для того, чтобы «надавить» на столичные избирательные комиссии, а также главу ЦИК Эллу Памфилову. Избирательная кампания «оппозиции» полностью провалилась, из-за чего сторонники Навального начали использовать шантаж.

В Москве 27 июля и третьего августа прошли незаконные митинги в поддержку несостоявшихся кандидатов в МГД. Организаторами митингов стали соратники блогера Алексея Навального - Илья Яшин, Любовь Соболь и другие. Поводом для этого стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать их кандидатами из-за большого числа фейковых подписей. В подписных листах «оппозиционеров» были обнаружены как поддельные автографы, так и подписи умерших людей. На одной из съемных квартир была выявлена фабрика по «рисованию» подписных листов для Соболь.