Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

В Петербурге в среду вечером огонь охватил кровлю и чердак бизнес-центра «Ленинград» на Васильевском острове.

Из здания, находящегося на Малом проспекте, дом 58, было эвакуировано 550 человек. Огонь охватил 600 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили ранг № 3.

В ликвидации огня принимали участие 135 человек личного состава и 33 единицы техники.

Здание 1968 года постройки располагается в корпусе бывшего производственного объединения имени Козицкого. Оно было отреставрировано в 2007 году под коммерческое назначение.

В 18:30 пожар удалось локализовать. В 19:01 ранг пожара понизили до первого.