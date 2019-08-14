Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

 Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам

Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

 Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама
Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

 Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам

Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

 Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама
22:50   14 Августа 2019
Россия

Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

Пожар в бизнес-центре на Васильевском острове в Петербурге локализовали

В Петербурге в среду вечером огонь охватил кровлю и чердак бизнес-центра «Ленинград» на Васильевском острове.

Из здания, находящегося на Малом проспекте, дом 58, было эвакуировано 550 человек. Огонь охватил  600 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили ранг № 3.

В ликвидации огня принимали участие 135 человек личного состава и 33 единицы техники.

Здание 1968 года постройки располагается в корпусе бывшего производственного объединения имени Козицкого. Оно было отреставрировано в 2007 году под коммерческое назначение.

В 18:30 пожар удалось локализовать. В 19:01 ранг пожара понизили до первого.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #пожар #происшествия #петербург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...