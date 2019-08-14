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МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

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22:28   14 Августа 2019
Весь мир

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на фоне протестов в Гонконге призвал все стороны возобновить диалог для мирного решения кризиса.

В Гонконге с июня проходят массовые протестные акции, в последние дни участники манифестации занимали гонконгский аэропорт, из-за чего он был вынужден приостановить работу. Отмечалось, что один из крупнейших в мире аэроузлов отметил несколько сот рейсов.

Обстановка в ходе протестов накаляется все больше. За ситуацией в Гонконге пристально следят в Европе, в том числе за развитием ситуации наблюдает Франция.

Как отметил глава французского МИД, основной закон Гонконга и принцип "одна страна, две системы" гарантируют верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод, а также независимость судебной системы и Франция уважает эти принципы.

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Автор: Ольга Шпакова
#франция #политика #весь мир #гонконг

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