МИД Франции призвал к диалогу для мирного решения кризиса в Гонконге

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на фоне протестов в Гонконге призвал все стороны возобновить диалог для мирного решения кризиса.

В Гонконге с июня проходят массовые протестные акции, в последние дни участники манифестации занимали гонконгский аэропорт, из-за чего он был вынужден приостановить работу. Отмечалось, что один из крупнейших в мире аэроузлов отметил несколько сот рейсов.

Обстановка в ходе протестов накаляется все больше. За ситуацией в Гонконге пристально следят в Европе, в том числе за развитием ситуации наблюдает Франция.

Как отметил глава французского МИД, основной закон Гонконга и принцип "одна страна, две системы" гарантируют верховенство закона, уважение прав человека и основных свобод, а также независимость судебной системы и Франция уважает эти принципы.