Скандал с заболеванием детей в столичных детских садах и школах Любовь Соболь использовала в своих интересах на пути в Мосгордуму, выяснило Федеральное агентство новостей. Мать одного из пострадавших детей Екатерина Ковалева рассказала, как юрист ФБК искажала факты ради создания якобы обличающего «расследования» ради депутатского кресла в Мосгордуме.

Оппозиционеры решили использовать в своих интересах инцидент с отравлением детей в детских образовательных учреждениях, который произошел в конце 2018 года. Команда блогера Алексея Навального «сочинила» несколько фейковых расследований, которые легли в основу иска против компании-поставщика питания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина.

Тогда пострадавшие семьи, поверившие оппозиционерам, подали коллективный иск в суд. Однако через некоторое время родители пострадавших детей стали выходить из заявления, в том числе и Ковалева - все они поняли, что Соболь волнуется не за их детей, а преследует свои цели, и отказались поддерживать ее грязные схемы.

Екатерина Ковалева рассказала журналистам, как шла работа над «расследованием» о «Конкорде». Как оказалось, Соболь попросила женщину устроиться на работу в эту компанию для изучения «кухни» и сбора компрометирующих материалов - видео и фото.

«Любовь попросила меня посмотреть, какая привозится продукция, узнать ФИО поставщиков, успеть записать номера машин поставщиков. Вообще посмотреть какие по качеству продукты, как на кухне обстоят дела – вот это все пофотографировать, а лучше «пострашнее». Например, когда чистят картошку – грязь от нее пострашнее поснимать. Но все было нормально – приходилось искать грязь», — рассказала Ковалева.

Тогда Екатерина начала подозревать, что детей, скорее всего, отравили нацеленно. Это была чья-то хорошо продуманная диверсия с внедрением продукции со штаммом «Шигеллы» в детских учреждениях.

«Мы писали заявление по 205 статье в Федеральную службу безопасности о том, что это был террористический акт, диверсия. Подписалось множество родителей пострадавших детей, потому что это было на самом деле так», — сообщила Ковалева.

После этого Соболь вызывала ее в штаб и пыталась настоять на необходимости продолжать обвинять компанию Пригожина. Тогда стало понятно, что Соболь придумала целый сценарий, способный помочь ей попасть в Мосгордуму.

«Я ей пыталась долго доказать, что это был террористический акт, что фирма «Конкорд» не виновата ни в чем. Но она сказала, что нам это не нужно. После этого мы поняли, что это была предвыборная дорога Любови Соболь, такая пиар-акция по разделу рынка для выборов в Московскую городскую думу», — отметила Екатерина.

Она также вспомнила разговоры Соболь с другими юристами о том, что сейчас идет передел рынка социального питания и должно произойти некое ЧП.

Сейчас большинство родителей убеждены, что отравления их детей спланировала сама Соболь. Как отмечает Ковалева, юрист ФБК и уже бывший кандидат в МГД устроила самопиар на истории с заболевшими детьми, ведь до инцидента про нее никто не слышал, а после ее фейкового расследования Соболь приобрела определенную известность.

Но Любовь собиралась не только раскрутить свое имя на теме заболеваний столичных детсадовцев. Юрист ФБК и ее начальник Алексей Навальный решили получить от Евгения Пригожина крупную сумму денег, взамен предложив замять «дело об отравлениях» и прекратить клепать «расследования».

Встреча Навального, Соболь и Пригожина состоялась в феврале, на которой они потребовали у предпринимателя 300 миллионов рублей. Они пошли на шантаж ради получения средств на предвыборную кампанию команды Навального.

Пригожин через пресс-службу «Конкорда» подтвердил факт вымогательства. Бизнесмен, уверенный в невиновности свой компании, отказался платить вымогателям. Также в сообщении пресс-службы говорится, что компания располагает свидетельскими показаниями, указывающими на причастность Соболь к заболеванию детей.

Таким образом, все указывает на то, что Соболь ради построения политической карьеры готова на все, в том числе на совершение целого ряда серьезных правонарушений.

В ходе избирательной кампании Соболь ради того, чтобы собрать требуемое число подписей за свою кандидатуру организовала цех по рисовке автографов москвичей. Почерковеды в ходе проверки документов установили, что в подписных листах есть не только фальшивки, дубли, но и подделанные подписи умерших людей.

Провалив подписную кампанию и не получив регистрацию на выборы в МГД, Соболь стала одним из организаторов незаконных митингов, которые заканчивались беспорядками.

В отношении Соболь заведены четыре административных дела, также она была оштрафована в общей сложности на 930 тысяч рублей. Она не была арестована только из-за наличия маленькой дочери. Также стоит отметить, что бывший кандидат в Мосгордуму фигурирует в двух делах по 141 и 212 статьям УК РФ.