НАТО считает небезопасными маневры Су-27, сопровождавших самолет Шойгу

НАТО считает, что один из российских истребителей Су-27, сопровождающий самолет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, совершил «небезопасный маневр» в попытке оттеснить испанский истребитель F-18 от лайнера министра.

«Их транспондеры были выключены, и они не поддерживали связь со службами контроля воздушного движения», — сообщил альянс в распространенном заявлении.

По утверждению представителя НАТО Оаны Лунгеску, истребители альянса были направлены к самолету Ту-214, на котором Шойгу летел из Калининграда в Москву, чтобы провести «обычную практику» визуальной идентификации воздушного судна над нейтральными водами Балтийского моря.

«Они наблюдали за самолетами на безопасном расстоянии, но один из российских истребителей осуществил небезопасный маневр и пересек траекторию полета одного из истребителей НАТО», — уверена Лунгеску.

В среду Су-27 не дали истребителю Испании F-16 подлететь к лайнеру министра обороны РФ, оттеснив их от борта. Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата российским Су-27 американского бомбардировщика.