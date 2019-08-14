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21:08   14 Августа 2019
Россия

Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам

Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам

Семья Гудковых, пойманная на крышевании мусорного бизнеса в Подмосковье и использовании услуг коллекторов, боится общаться с журналистами после того, как Федеральное агентство новостей выпустило расследование об их деятельности.

Стало известно, что сейчас Геннадий Гудков находится за рубежом на отдыхе, пока его сын Дмитрий в СИЗО. Он получил 30 суток еще в июле за призывы к беспорядкам на митингах в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов, которые попались на махинациях с подписными листами.

Мусорный король» Гудков греется в Болгарии, пока сын-рэкетир сидит за призывы к беспорядкам

Представитель Геннадия Гудкова в телефонном разговоре с корреспондентом ФАН сообщила, что ее начальник в Болгарии с семьей. Супруга Геннадия и вовсе отказалась разговаривать с журналистом.

Напомним, в ходе спецрасследования стало известно, что Гудковы выбивают себе крупные подряды и зарабатывают за счет государства, используя чиновников, которые де-факто находились у них в подчинении.

Также Гудковы мешали строительству мусороперерабатывающего завода, организуя «экологические» митинги, поскольку боялись потерять свой «свалочный» бизнес из-за появления безопасного и современного производства. Помимо этого, семейство собиралось привлечь коллекторов для взыскания задолженности с граждан, которые не платили взносы за капитальный ремонт, но тендер был отменен.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #криминал #гудков #мосгордума

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