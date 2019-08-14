Полиция и волонтеры ищут пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика

Более 600 сотрудников полиции и волонтеров ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области. Об этом проинформировали в пресс-службе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, пишет ФАН.

Полиция, кинологи и волонтеры отрядов «Доброспас-Омск» и «Сокол» обследуют болотистую местность. Также в поисковой операции задействована техника - квадрокоптеры и вертолеты.

Национальный центр предоставил волонтерам рации и навигаторы. Как отметили в пресс-службе, Центр держит связь с полицией, волонтерами и правительством области.

Также в Национальном центре отметили профессионализм правоохранителей, проводящих поисковую операцию.

Малыш пропал накануне днем. По данным Следственного комитета, родители оставили ребенка в машине и ушли собирать ягоды. Однако ребенок из машины пропал. Заведено уголовное дело, выясняются обстоятельства пропажи ребенка.