Жданову могут добавить 15 суток за побег из РФ до окончания административного ареста

Директор возглавляемого Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов уехал из России, уклонившись от административного ареста — за это ему грозит еще один административный арест, утверждает юрист.

Жданов написал в своем Facebook, что покинул страну, «запутав» юристов со своим юридическим случаем. Сейчас экс-кандидат в МГД Жданов не находится под арестом, но срок его наказания продолжает идти, сообщает ПолитЭксперт. Директор ФБК также отметил, что прекратил голодовку, начатую ранее в протест отказу ЦИК зарегистрировать его, Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова кандидатами на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей и мертвых душ в подписных листах.

«Сейчас я нахожусь в поездке и скоро обязательно вернусь, пусть срок ареста идет. Проведу этот срок с большей пользой, в работе. Россию я, конечно, никогда не покину, не надейтесь. Ну а голодовку на данный момент я, естественно, прекратил», — написал Жданов в соцсети.

Юрист Антон Долгих сообщил в своем Telegram-канале, что Жданов заблуждается по поводу своего административного наказания, которое якобы «идет», даже пока сам обвиняемый находится за границей.

«Самовольное оставление места отбывания административного ареста или уклонение от отбывания административного ареста влечёт административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», — цитирует юрист ч. 2 статьи 20.25 КоАП РФ.

Долгих предупреждает Жданова, что к текущему наказанию может добавиться новое, но допускает, что в этом, возможно, и была цель уклонения Жданова от ареста — очередной повод для нарушения закона, который можно использовать как видимость «борьбы с режимом».

Ранее Следственный комитет заявил о расследовании уголовного дела об отмывании ФБК одного миллиарда рублей. Такое решение было принято после заявления, поступившего в СКР, с просьбой проверить учредителей «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных незаконных финансовых схем.