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19:47   14 Августа 2019
Россия

Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

Российское министерство просвещения подготовило проект закона, по которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ могут рассчитывать на те же льготы, что и дети-сироты.

Законопроект выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующему законодательству, дети-сироты имеют право на бесплатное питание, комплект одежды, проживание в жилом помещении или возмещение их стоимости, а также бесплатную медпомощь.

Также для них предусмотрена социальная поддержка до завершения профессионального образования или прохождения профессионального обучения.

Законопроект предлагает предоставить такие же условия совершеннолетним лицам, которые при получении основного общего образования или среднего общего образования потеряли родителей.

Аналогичными условиями предлагается обеспечить абитуриентов 18-23 лет, чьи родители умерли в ходе поступления на бюджет на профобразовательные программы или профподготовку по профессиям рабочих.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #образование #минпросвещения

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