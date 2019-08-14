Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров

Служба мониторинга общественного мнения «Левада-центр» опубликовала обновленные рейтинги российских политических партий. Социологи проводили опрос с 18 по 24 июля в 50 субъектах России, охватив 1 605 человек. Респондентам задавали следующий вопрос: «Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, стали бы голосовать, и за какую партию из списка вы бы проголосовали?».

Традиционно на первом месте расположилась партия «Единая Россия», однако рейтинг ее уже год замер на 28%. Рейтинги КПРФ и ЛДПР остались почти на прежнем уровне — 11% и 10% соответственно. На четвертой строчке неожиданно с 3% расположилась партия «Коммунисты России».

Непарламентским «красным» удалось увеличить народную поддержку на один процент по сравнению с августом прошлого года и обойти по популярности представленную в Госдуме 23-мя депутатами партию «Справедливая Россия». У эсеров уровень поддержки за год снизился на 1%, и составил 2%.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов объяснил положение партии в рейтинге статистической погрешностью и заверил, что социологические опросы объективно не отражают реальность. Представленные цифры служат «для формирования общественного мнения», уверен парламентарий.

«Либералы, которые представляют Левада-центр, традиционно негативно относятся к «Справедливой России», пытаются освободить поле за счет «Справедливой России» для более близкой партии. Тут есть определенная доля ангажированности», — сказал Емельянов.

Отвечая на вопрос о причинах негативного отношения социологического Центра к эсерам, собеседник «Политики Сегодня» заявил о прозападных недоброжелателях.

«Мы затрагиваем электоральный спектр общественных настроений, но не связываем это с западностью. У нас есть определенный сегмент избирателей и сегмент наших политиков, которые либералы, но патриоты. Это раздражает либералов-компрадоров, которые по сути прозападные, антипатриотические. Мы составляем им определенную конкуренцию. Они бы хотели нас убрать с политического поля», — заявил депутат.

Секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Михаил Машковцев не разделяет точку зрения парламентского коллеги в том, что «Левада-центр» манипулирует статистикой. Признанную в 2016 году на территории РФ иностранным агентом организацию собеседник агентства охарактеризовал как «серьезную, научную социологическую службу».

«Они могут как угодно быть прозападными или любыми другими, но всерьез врать они не могут. Они дорожат своей репутацией в научном мире», — сказал Машковцев.

Тем не менее, представитель партии сомневается, что обнародованный Центром рейтинг «Коммунистов России» соответствует действительности.

«Я считаю, что еще не точный это результат опроса. На самом деле по всем результатам выборов, где бы они не проводились, в какой бы части России, мы всегда подходим к пяти процентам. За счет того, что мы не виляем, не подстраиваемся. Мы принципиальны и последовательны в своей позиции с момента образования. Мы не виляем и не подстраиваемся под сиюминутные интересы, под текущую политику», — заверил Машковцев.

Комментируя обвинения в политтехнологических маневрах, в так называемом спойлерстве (от англ. to spoil — «портить», «мешать») в адрес «Коммунистов России» на выборах различного уровня, Машковцев заявил, что термин придумал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, «чтобы оправдать появление новой коммунистической партии, как альтернативы не партии КПРФ, а ему и его верхушке».

«Чем дальше, тем лучше народ понимает, что это ерунда. <..> Мы настолько последовательны и целеустремленны, что любой чуть-чуть мыслящий человек понимает, что это не спойлерство и не подстройка под сиюминутные интересы», — заявил Машковцев.

Выборы в Госдуму VIII cозыва пройдут в 2021 году. Либералам из «Яблока» Левада-центр шестой год подряд дает 1%.