Россияне не обязаны собирать постельное белье в поездах, сообщили в РЖД

Пассажиры поездов могут не собирать за собой постельное белье после поездки в вагоне, рассказали в ФПК — дочерней компании РЖД.

Об этом в ФПК сообщили после появления в сети видеозаписи, на которой женщина устроила скандал в ответ на просьбу проводника поезда сдать постельное белье после поездки.

«Многие пассажиры задают вопрос, нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него — нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», — сказали в ФПК РИА Новостям.

Сообщается, что кроме того проводники обязаны застилать для пассажиров постельное белье, но такие услуги в первую очередь предоставляются нуждающимся — маленьким детям, пожилым людям и пассажирам с ограниченными физическими возможностями.

В ФПК подчеркнули, что перед отправлением с начальной станции проводники поезда застилают постельное белье на верхних полках и на нижних трансформирующихся полках, которые складываются в диван.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ приняли закон, запрещающий нанимать на работу в РЖД людей из списка экстремистов, сейчас документ находится на рассмотрении Совфеда.