Милонов не нашел ничего жесткого в разрешении от омбудсмена «шлепать» детей

Свердловский омбудсмен Игорь Мороков разрешил родителям «шлепать» своих детей за провинности и выходки, как передает Telegram-канал «Подъем». Мотивировал Мороков это таким образом:

«До двух лет вторая сигнальная система у нас ещё не сформирована. И как дать понять, что ребёнок в чём-то неправ?».

По мнению омбудсмена, «воспитательные шлепки» не должны причинять ребенку боль и страдания.

Виталий Милонов, как отец шестерых детей, отчасти согласен со свердловским омбудсменом, что никто не должен запрещать родителям слегка дать своему ребенку по попе, если он хулиганит.

«У меня шестеро детей, если я буду пытаться с каждым побеседовать, как модные психологи, то ничего не получится. Если ребенок неумеренно расхулиганился, то никогда в жизни я не ударю своего ребенка. Не ударю ремнем. Но слегка дать по попе в порядке некого сигнала, что он делает что-то неправильно — могу», — добавил собеседник агентства.

А как депутат Госдумы Милонов бы посоветовал омбудсмену не советовать.

« Это [вопрос телесных наказаний] не вопрос общественной дискуссии, это не вопрос государственного регулирования, а омбудсмен является представителем государства, реализующий определенные полномочия», — говорит Милонов.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова недавно предложила разработать законопроект, который позволил бы пресекать выпадение детей из окон. Напомним, что зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала бредом инициативу Кузнецовой, поскольку родителям необходимо не оставлять детей без присмотра. А грустная статистика лишний раз подтверждает халатное отношение к малышам современных мам и пап.