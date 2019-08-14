Коллега опроверг госпитализацию актера Джигарханяна

Заведующий труппой театра Армена Джигарханяна Вячеслав Дьяченко в среду, 14 августа, опроверг информацию о госпитализации артиста и об обострении заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности. По его словам, с Арменом Борисовичем все нормально, передает «360».

При этом российский продюсер Марк Рудинштейн уточнил, что у Армена Джигарханяна обострился диабет и «просто поднялся сахар в крови». По его словам, уже через несколько дней его отпустят, поэтому информация о госпитализации неправильная.

«Его на нормальной машине, не на скорой помощи, повезли в больницу. Прокапают и через четыре дня отпустят», — объяснил Рудинштейн.

Аналогично высказался друг артиста Артур Согомонян. По его словам, Джигарханян проходит в больнице плановые процедуры, поэтому в выходные уже вернется домой. В октябре 2019 года Армену Джигарханяну исполнится 84 года.