Третью ВПП «Шереметьево» введут в эксплуатацию в сентябре
Представитель «Шереметьево» в среду, 14 августа, сообщил, что третью взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта введут в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Ранее заместитель гендиректора по строительству «Шереметьево» Сергей Папков сказал, что ввод перенесли на конец года.
«ВПП-3 введут в эксплуатацию в сентябре», — добавили в аэропорте.
Сроки подтвердили в министерстве транспорта и Федеральном агентстве воздушного транспорта. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля отмечал, что ведомство надеется на запуск третьей взлетно-посадочной полосы до июня.
Маршрутная сеть «Шереметьево» превышает 220 направлений. Согласно итогам 2018 года, аэропорт обслужил 45,836 миллиона пассажиров, что на 14,3 процента превысило итоги 2017 года.
SVOinfo. ВПП3. — Открытие третьей взлётно-посадочной полосы RWY 06L/24R в Международном аэропорту Шереметьево планируется в сентябре 2019 года. Это позволит увеличить количество взлётно-посадочных операций в среднем с 55 до 90 в час, при одновременной работе всех трёх ВПП. pic.twitter.com/ohLVZFrPD6— Международный аэропорт Шереметьево (@svo_airport) 14 августа 2019 г.