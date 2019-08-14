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18:58   14 Августа 2019
Россия

Третью ВПП «Шереметьево» введут в эксплуатацию в сентябре 

Третью ВПП «Шереметьево» введут в эксплуатацию в сентябре 

Представитель «Шереметьево» в среду, 14 августа, сообщил, что третью взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта введут в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Ранее заместитель гендиректора по строительству «Шереметьево» Сергей Папков сказал, что ввод перенесли на конец года.

«ВПП-3 введут в эксплуатацию в сентябре», — добавили в аэропорте.

Сроки подтвердили в министерстве транспорта и Федеральном агентстве воздушного транспорта. Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля отмечал, что ведомство надеется на запуск третьей взлетно-посадочной полосы до июня.

Маршрутная сеть «Шереметьево» превышает 220 направлений. Согласно итогам 2018 года, аэропорт обслужил 45,836 миллиона пассажиров, что на 14,3 процента превысило итоги 2017 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэропорт #шереметьево #общество #впп

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