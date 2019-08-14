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18:34   14 Августа 2019
Россия

Либертарианская партия приняла условия мэрии Москвы по акции 25 августа

Либертарианская партия приняла условия мэрии Москвы по акции 25 августа

Пресс-секретарь Либертарианской партии РФ Дарья Петрушенко в среду, 14 августа, сообщила РИА Новости, что ЛПР, которая выступила организатором публичного мероприятия 25 августа,  согласилась с предложением столичной мэрии отказаться от проведения шествия в центре города и остановиться только на митинге на проспекте Академика Сахарова.

Ранее ЛПР подала в мэрию Москвы заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу у Пушкинской площади и митинга на проспекте Академика Сахарова в воскресенье, 25 августа. Однако столичные власти предложили провести митинг, но без шествия.

«Мы готовы отказаться о марша, но требуем митинг со сценой на Сахарова, 12», — сказала пресс-секретарь Либертарианской партии РФ.

В субботу, 10 августа, на проспекте Сахарова уже состоялся согласованный митинг-концерт оппозиции, которая добивалась восстановления кандидатов, снятых с выборов в Московскую городскую думу за нарушения. Однако кандидатов представителей «внесистемной оппозиции» Илью Яшина, Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова не зарегистрировали в связи с обнаружением фальсификаций в листах — в подделанных подписях за выдвижение использовали подписи мертвецов.

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Автор: Олег Королев
#москва #партия #мэрия #мосгордума

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