«Оппозиция» заинтересована в росте числа пострадавших на митингах

Пользователи сети обсуждают видео с несанкционированного шествия в Москве 10 августа, который устроили провокаторы после митинга на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных из-за фальшивых подписей кандидатов в МГД.

На видео сотрудник правоохранительных органов применил силу к 25-летней Дарье Сосновской. По словам оппозиционных блогеров, раскрутивших эту истрию в интернете, девушка вступилась за инвалида, которого вели полицейские, а ее ударили в живот и нанесли черепно-мозговую травму. Сообщается, что она отказалась от госпитализации, но ночью ей вызввали скорую.

В интернете полно призывов наказать полицейского, правозащитники подали заявление в СК. В МВД инициировали проверку и в случае установления превышения полномочий сотрудника привлекут к ответственности.

Посты в защиту Дарьи сопровождаются справками от врачей, однако документ вызывает подозрения - ведь сначала говорили об ударе в живот, а в справка врач пишет про ушибы головы и грудной клетки. Также в документе отсутствует расшифровка фамилии врача, пишет Nation-news.

Cлучай не оставили без внимания либеральные активисты, решив провести информационную кампанию с целью обязать полицию, ОМОН и Росгвардию носить на митингах легко читаемый личный номер.

Публицист Сергей Пархоменко выложил в Facebook пост в поддержку инициативы с личным номером.

У силовиков, охраняющих порядок, есть монополия на применение силы, однако и высока ответственность за нее. Увечье или гибель человека на политическом мероприятии грозит государству потерей репутации, а сотруднику — завершению карьеры.

Если представители российской оппозиции так обеспокоены здоровьем граждан, то зачем они призывают выходить их на незаконные сборища и призывают к провокациям? Ответ очевиден — они заинтересованы в наличии жертв, потому что от их наличия протестное движение только "выиграет", отмечает СМИ.

Незаконные митинги начались в Москве в конце июля. Их организуют так называемые «несистемные» экс-кандидаты в Мосгордуму, не зарегистрированные на выборы из-за фальсификации в подписных листах.

У одного из незарегистрированных кандидатов Любови Соболь почерковеды нашли множество брака, подделок и подписи умерших людей.

Во время незаконных сборищ организаторы призывают граждан к провокациям и беспорядкам. Акция протеста 10 августа из-за действий провокаторов тоже завершилась несанкционированным шествием. Благодаря правоохранителям в городе удалось восстановить общественный порядок.