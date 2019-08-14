Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

 Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров

Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

 Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам
Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

 Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров

Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

 Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам
19:07   14 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» заинтересована в росте числа пострадавших на митингах

«Оппозиция» заинтересована в росте числа пострадавших на митингах

Пользователи сети обсуждают видео с несанкционированного шествия в Москве 10 августа, который устроили провокаторы после митинга на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных из-за фальшивых подписей кандидатов в МГД.

На видео сотрудник правоохранительных органов применил силу к 25-летней Дарье Сосновской. По словам оппозиционных блогеров, раскрутивших эту истрию в интернете, девушка вступилась за инвалида, которого вели полицейские, а ее ударили в живот и нанесли черепно-мозговую травму. Сообщается, что она отказалась от госпитализации, но ночью ей вызввали скорую.

В интернете полно призывов наказать полицейского, правозащитники подали заявление в СК. В МВД инициировали проверку и в случае установления превышения полномочий сотрудника привлекут к ответственности.

Посты в защиту Дарьи сопровождаются справками от врачей, однако документ вызывает подозрения - ведь сначала говорили об ударе в живот, а в справка врач пишет про ушибы головы и грудной клетки. Также в документе отсутствует расшифровка фамилии врача, пишет Nation-news.

Cлучай не оставили без внимания либеральные активисты, решив провести информационную кампанию с целью обязать полицию, ОМОН и Росгвардию носить на митингах легко читаемый личный номер.

Публицист Сергей Пархоменко выложил в Facebook пост в поддержку инициативы с личным номером.

У силовиков, охраняющих порядок, есть монополия на применение силы, однако и высока ответственность за нее. Увечье или гибель человека на политическом мероприятии грозит государству потерей репутации, а сотруднику — завершению карьеры.

Если представители российской оппозиции так обеспокоены здоровьем граждан, то зачем они призывают выходить их на незаконные сборища и призывают к провокациям? Ответ очевиден — они заинтересованы в наличии жертв, потому что от их наличия протестное движение только "выиграет", отмечает СМИ.

Незаконные митинги начались в Москве в конце июля. Их организуют так называемые «несистемные» экс-кандидаты в Мосгордуму, не зарегистрированные на выборы из-за фальсификации в подписных листах.

У одного из незарегистрированных кандидатов Любови Соболь почерковеды нашли множество брака, подделок и подписи умерших людей.

Во время незаконных сборищ организаторы призывают граждан к провокациям и беспорядкам. Акция протеста 10 августа из-за действий провокаторов тоже завершилась несанкционированным шествием. Благодаря правоохранителям в городе удалось восстановить общественный порядок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #митинг #общество #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...