Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 14 августа.
Полет длился более четырех часов. На отдельных этапах ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. В военном ведомстве напомнили, что все полеты дальней авиации летчики осуществляют строго по Международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая госграницы.
ВКС РФ регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, а также Тихого океана.