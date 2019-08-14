Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

 Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров

Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

 Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам
Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

Льготы для потерявших родителей абитуриентов могут ввести в РФ

 Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров

Эсеры объяснили падение рейтинга происками либералов-компрадоров
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

 Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам
18:19   14 Августа 2019
Россия

Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 14 августа.

Полет длился более четырех часов.  На отдельных этапах ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. В военном ведомстве напомнили, что все полеты дальней авиации летчики осуществляют строго по Международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая госграницы.

ВКС РФ регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, а также Тихого океана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#ту-95мс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...