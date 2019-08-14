Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщает Минобороны в четверг, 14 августа.

Полет длился более четырех часов. На отдельных этапах ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. В военном ведомстве напомнили, что все полеты дальней авиации летчики осуществляют строго по Международным правилам использования воздушного пространства, не нарушая госграницы.

ВКС РФ регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, а также Тихого океана.