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18:08   14 Августа 2019
Россия

Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму

Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму

Атака могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Специалистам удалось минимизировать последствия хакерской атаки, госпорталы были недоступны для пользователей непродолжительное время, сейчас все функционирует в штатном режиме, отметил он, сообщает пресс-служба министерства.

Известно, что злоумышленники пытались заблокировать интернет-приемную главы республики, портал и электронную почту правительства Крыма и ряд других сайтов.

Атака SYN-флуд длилась около суток и проводилась с территории США, Великобритании, ФРГ, Украины, Франции, Нидерландов, Японии и других стран.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #крым #политика #хакерская атака

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