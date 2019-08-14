Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму

Атака могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти, сообщил глава министерства внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

Специалистам удалось минимизировать последствия хакерской атаки, госпорталы были недоступны для пользователей непродолжительное время, сейчас все функционирует в штатном режиме, отметил он, сообщает пресс-служба министерства.

Известно, что злоумышленники пытались заблокировать интернет-приемную главы республики, портал и электронную почту правительства Крыма и ряд других сайтов.

Атака SYN-флуд длилась около суток и проводилась с территории США, Великобритании, ФРГ, Украины, Франции, Нидерландов, Японии и других стран.