Митрохина зарегистрировали кандидатом на выборах в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия в среду, 14 августа, зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом от партии «Яблоко» на выборах в Московскую городскую думу. Ранее политик обжаловал решение окружного избиркома, который отказал в регистрации в 43-м округе. Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу, поэтому МГИК вернул Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей.

Мосгоризбирком обязал окружную комиссию не только пересмотреть решение, но и перепроверить документы Сергея Митрохина. Позже решение окружного избиркома отменил Московский городской суд, поэтому ОИК зарегистрировала Митрохина кандидатом в депутаты МГД.

В 43-м округе столице зарегистрировали Романа Климентьева (КПРФ), Евгения Боровикова (СР), Дмитрия Кошлакова-Крестовского (ЛДПР). Выберут депутатов Московской городской думы в единый день голосования 8 сентября.