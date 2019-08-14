США c помощью обвинений в кибератаках хотят легализовать военные операции

Целью надуманных обвинений в кибератаках со стороны Соединенных Штатов является желание легализовать военные операции против «неудобных стран». Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов в среду, 14 августа.

В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что Вашингтон настаивает, что группа государств в одностороннем порядке имеет право выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. США считают, что доказательством может быть совместное определение «источника атаки».

«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди», — объяснил Храмов.

Представитель Совбеза РФ предположил, что основным фактором в определении виновного может стать политический контекст, а аргументом — тезис «с высокой вероятностью» (highly likely). Храмова, уверен, что США «не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту».