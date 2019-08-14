Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Сражавшиеся» за экологию Гудковы сами оказались «мусорной мафией»

«Сражавшиеся» за экологию Гудковы сами оказались «мусорной мафией»

 Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму

Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

 Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

«Сражавшиеся» за экологию Гудковы сами оказались «мусорной мафией»

«Сражавшиеся» за экологию Гудковы сами оказались «мусорной мафией»

 Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму

Массированную хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

 Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

17:58   14 Августа 2019
Россия

США c помощью обвинений в кибератаках хотят легализовать военные операции

США c помощью обвинений в кибератаках хотят легализовать военные операции

Целью надуманных обвинений в кибератаках со стороны Соединенных Штатов является желание легализовать военные операции против «неудобных стран». Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов в среду, 14 августа. 

В интервью «Российской газете» он подчеркнул, что Вашингтон настаивает, что группа государств в одностороннем порядке имеет право выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. США считают, что доказательством может быть совместное определение «источника атаки».

«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди», — объяснил Храмов.

Представитель Совбеза РФ предположил, что основным фактором в определении виновного может стать политический контекст, а аргументом — тезис «с высокой вероятностью» (highly likely). Храмова, уверен, что США «не хотят слышать никаких доводов, показывающих их неправоту».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...