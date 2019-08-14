Совбез заявил, что США используют тему кибербезопасности для нечестной борьбы на IT-рынке

США используют тему кибербезопасности для нечестной борьбы на IT-рынке, заявили в Совбезе России.

Запрет Вашингтона на использование в американских госорганах продукции российской компании «Лаборатория Касперского», а также действия американской стороны против китайской компании Huawei - это яркий пример вытеснения конкурентов под предлогом обеспечения информационной безопасности, заявил замсекретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете».

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года обязало все государственные учреждения в трехмесячный срок прекратить использовать программы «Лаборатории Касперского», поскольку они якобы могут нанести ущерб национальной безопасности Америки.

А китайская компания Huawei обвиняется администрацией США в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают другие страны отказаться от использования оборудования Huawei при переходе на 5G.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, что лишает компанию возможности приобретать детали и технологии американских производителей.

В июле сообщалось, что Америка приняла решение смягчить санкции в отношении китайской компании.