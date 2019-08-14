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17:47   14 Августа 2019
Россия

РФ и КНР проведут 120 совместных мероприятий в сфере медиа

РФ и КНР проведут 120 совместных мероприятий в сфере медиа

Представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в среду, 14 августа, сообщил, что Москва и Пекин в 2019 и 2020 году проведут 120 совместных мероприятий в медиасфере. По его словам, в план российско-китайской медиакооперации в цифровой сфере вошло более 120 мероприятий​​​.

«Документ утвердили участники прошедшего в среду в Харбине 12-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области СМИ комиссии РФ и КНР по гуманитарному сотрудничеству», — добавили в ведомстве.

Запланировали — медиафорумы, книжные ярмарки, пресс-туры, конкурсы в области журналистики, студенческие обмены. Россия и Китай обменяются теле- и радиоконтентом, создадут несколько фильмов, сериалов и мультфильмов. Также в рамках сотрудничества в Москве появится Центр перевода кино и телепрограмм.

Стартовала российско-китайская теленеделя, во время которой заключили соглашения о сотрудничестве между телекомпаниями из Бурятии и Приморья с компанией SPB TV, шанхайским телевидением и рядом региональных телеканалов КНР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #китай #общество #медиа

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